Rock In Rio anunciou oficialmente a participação de Anitta, P!nk e Black Eyed Peas Reprodução

O Rock In Rio anunciou oficialmente a participação de Anitta, P!nk e Black Eyed Peas no dia 5 de outubro de 2019, dia dedicado à música pop no evento. A confirmação dos três nomes foi feita através das redes sociais oficiais do festival na noite da última terça-feira (16).

Além dos três nomes recém-confirmados, o Rock In Rio também já havia anunciado, anteriormente, a participação de Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura. Entre os artistas nacionais, também já foi confirmada a participação da banda Paralamas do Sucesso.

Em 2019, o festival será realizado de 27 de setembro até 6 de outubro, na Cidade do Rock, que fica no Parque Olímpico, bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A venda de ingressos será iniciada no próximo dia 12 de novembro, através do site ingresso.com.

