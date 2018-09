A rainha do pop Madonna aderiu à campanha #EleNão, contra o candidato à presidência do Brasil Jair Bolsonaro (PSL). Em sua conta no instagram, via Stories, a cantora compartilhou uma foto amordaçada com a palavra ‘freedom’ (liberdade, em português) escrita sob a faixa.

Além da #EleNão, Madonna também usou #endfacism (acabe com o fascismo, em tradução literal). A imagem ainda exibe os dizeres 'Ele não vai nos desvalorizar, ele não vai nos oprimir, ele não vai nos calar'.

A campanha política tem ganhado repercussão internacional nas últimas semanas. A cantora Dua Lipa se posicionou na sexta-feira (21), além de vários outros artistas como Nicole Scherzinger, Ellen Page, Afonso Herrera, entre outros.

Por Lídia Dias