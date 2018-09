Mais uma atração para o Rock in Rio 2019 foi revelada. Desta vez, quem integra a programação do festival que acontece no Rio de Janeiro é a banda de heavy metal britânica Iron Maiden. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27) pelo jornal Destak. Essa é a 13º vez do grupo no Brasil.

A primeira vinda da banda liderada pelo baixista Steve Harris no Brasil foi em 1985, no primeiro Rock in Rio. No mesmo festival, o grupo chegou a tocar nas edições de 2011 e 2013. A banda inglesa se une a Helloween, Megadeth e Scorpions, já anunciados com antecedência pelo Destak.

A edição do Rock in Rio 2019 ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro. Os ingressos começam a ser vendidos já no próximo dia 12 de novembro, mesmo sem todas as atrações do festival confirmadas. As entradas, com valores ainda não confirmadas, estarão disponíveis pelo site Ingresso.com.