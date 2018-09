Divulgação

Nesta quarta-feira (26), a Fox divulgou a sinopse oficial de "X-Men: Fênix Negra", junto com o primeiro pôster do filme. Além disso, a atriz Sophie Tunner, que interpreta a protagonista Jean/Fênix, divulgou em seu instagram a informação de que o primeiro trailer completo será divulgado hoje à noite no The Late Tonight Show. Confiram abaixo a sinopse:.

“Em Fênix Negra, os X-Men enfrentam o seu inimigo mais poderoso e formidável: um de seus integrantes, Jean Grey. Durante uma missão de resgate no espaço, Jean é quase morta por radiação, quando é atingida por uma força cósmica. Quando voltam para casa, essa força não só a torna infinitamente poderosa, mas também a deixa muito mais instável. Lutando contra essa entidade dentro dela, Jean desencadeia seus poderes de maneira que nem ela sabe compreender e nem conter. Com Jean fora de controle e ferindo aqueles a quem ela mais ama, ela começa a desvendar o segredo que mantêm os X-Men unidos. Agora com o grupo desmoronando, eles devem encontrar uma maneira de se unir, não só para salvar a alma de Jean, mas também para proteger o planeta de ameaças alienígenas, que pretendem usar a Jean/Fênix como arma para dominar toda a galáxia.”

O filme tem o roteiro e a direção assinados por Simon Kingberg (produtor de todos os filmes dos X-Men), e além da Sophie Tunner como a Jean Grey/Fênix, integram ao elenco, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence e Jessica Chastain. E a previsão de estreia é para outubro de 2019.

Por Pietro Tenorio