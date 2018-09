Reprodução/Six Flags/Facebook

Um parque temático dos EUA lançou um desafio inusitado para seus visitantes neste Halloween. Em outubro, o Six Flags convida os hóspedes a ficarem em um caixão por 30 horas seguidas. Quem conseguir completar o desafio ganhará, além de alguns prêmios, o valor de US$ 300 (cerca de R$ 1,2 mil em conversão direta).

Os prêmios também incluem dois passes da temporada para o parque em 2019, algumas guloseimas, e talvez o mais impressionante de tudo - o caixão. Os interessados podem se inscrever online para o desafio, que acontecerá de 13 a 14 de outubro. Os participantes podem levar seu próprio travesseiro e saco de dormir.

O Six Flags fornecerá todas as refeições dos participantes e permitirá que eles façam uma pausa de seis minutos para ir ao banheiro a cada hora. Um representante do Six Flags acompanhará o desafio em todos os momentos e os inscritos também podem levar um amigo para acompanhá-los durante o horário de funcionamento do parque.

Apesar de aceitar vários inscritos, apenas uma pessoa ganhará os US $ 300 depois de completar as 30 horas completas dentro do caixão. Os interessados em participar devem ter 18 anos de idade ou mais e ter boa saúde. As inscrições devem ser realizadas online, por meio do site do Six Flags localizado em Eureka, no estado do Missouri.