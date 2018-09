Luísa conseguiu resgatar Marsha e se prepara para buscar Dimas Reprodução/Instagram

A ativista pelos direitos dos animais Luísa Mell causou comoção com o resgate de Marsha, a “ursa mais triste do mundo” de um zoológico no Piauí, em uma operação demandou grande organização e negociações e batalha judicial durante um ano e meio. Agora, ela busca fazer o mesmo com o irmão de Marsha, que se encontra em um zoológico no Ceará e, devido às altas temperaturas que são inadequadas à sua espécie, está sofrendo com calor e depressão.

Mell, que articulou o resgate de Marsha por meio de seu instituto e com o apoio do santuário Sítio dos Gnomos, postou um vídeo em seu Instagram no qual afirma que está se preparando para resgatar Dimas e mostra a situação dele. As imagens mostram o urso, claramente estressado, fazendo movimentos repetitivos e tentando, sem sucesso, aliviar o calor mergulhando na água. Sem sucesso, uma vez que a temperatura continua muito alta para uma animal de sua espécie, Dimas continua inquieto mesmo dentro da água, devido ao calor.

“A ursa mais triste do mundo”

A ursa Marsha ficou conhecida como a “mais triste do mundo” depois que imagens que mostravam o seu sofrimento viralizaram na internet e geraram comoção. Marsha é uma ursa parda siberiana, espécie natural de regiões frias e que não se adapta bem a locais quentes devido à densa pelagem. No entanto, ela estava vivendo em um zoológico do Piauí, onde a temperatura chega aos 45 ºC, depois de ter passado 20 anos sendo explorada por um circo.

Esse quadro de exploração e calor excessivo fez com que o animal entrasse em depressão profunda. Após uma batalha judicial, a ursa foi resgatada na última quinta-feira (20) pela ativista Luísa Mell, em parceria com a Força Aérea Brasileira, o santuário de animais Sítio dos Gnomos e outras entidades de proteção animal.

LeiaJá também

--> Bicho-preguiça é resgatado em condomínio no Grande Recife

--> Cão é resgatado após dois dias preso debaixo de escada