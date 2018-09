Testemunhas alegaram que o cantor irá se entregar na companhia do seu advogado Reprodução/Instagram/leohenry_

Um cantor sertanejo identificado como Léo Henrique, de 27 anos, é suspeito de ter dado uma facada na cabeça de Sandro Mendes Figueiredo, na casa de shows Duplin Pub, no Mato Grosso. Léo estava se apresentando no local com a sua dupla Leandro, quando, segundo a polícia, percebeu Sandro, um cliente, assediando sua esposa.

Por conta do possível assédio, o sertanejo foi até o carro e pegou um fação que estava guardado dentro do veículo. Segundo o site Catraca Livre, os investigadores tiveram acesso à mensagem que o cantor teria enviado para uma testemunha.

Na conversa, Léo Henrique confessa ter visto Sandro assediando sua esposa, que não teve o nome revelado, e que chegou a pedir para o mesmo parar de assediar a mulher. O cantor disse ter sido empurrado pela vítima momentos antes de pegar e desferir os golpes de facão.

Sandro Mendes encontra-se em estado grave desde a madrugada do último domingo (23), no Hospital São Lucas, onde teve que retirar parte do crânio devido a um inchaço encontrado em seu cérebro pelos médicos. Léo Henrique é considerado foragido da polícia. Testemunhas alegaram que o cantor irá se entregar na companhia do seu advogado, após 48 horas do crime, numa suposta tentativa de se livrar do flagrante delito.