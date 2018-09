Divulgação

A Universal Pictures anunciou a data oficial de estreia do filme "Primeiro Homem" no Brasil. Dirigido pelo ganhador do Oscar Damien Chazelle, responsável por "La La Land", o longa chegará aos cinemas brasileiros no dia 18 de outubro. A obra foi destaque na abertura do Festival de Veneza deste ano e recebido com aplausos pela crítica internacional.

Baseado no livro de James R. Hansen, o filme retrata a história de Neil Armstrong e sua chegada à lua, explorando seus sacrifícios e custos para completar a jornada da NASA durante o período de 1961-1969.

O protagonista do filme será representado pelo ator Ryan Grosling, que repete a cooperação com Chazelle; além dele, estão no elenco a atriz Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Patrick Fugit, Ciaran Hinds, entre outros. Confira o trailer do filme: