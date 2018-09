Cantora falou sobre o tema em seu Instagram Reprodução/Instagram Anitta

Anitta voltou a ser protagonista de uma polêmica instaurada na internet. O nome da cantora ganhou até uma das primeiras colocações entre os assuntos mais comentados do Twitter, nesta quarta (19), com a hashtag #AnittaIsOverParty, que reúne comentários a respeito da falta de posicionamento político da cantora. Ela se pronunciou a respeito do assunto em seu perfil de uma outra rede social.

A confusão começou quando seguidores de Anitta descobriram que ela seguiu o perfil de uma amiga que publicamente apoia o candidato Jair Bolsonaro. O público não concordou com a atitude da cantora, sobretudo por ela ser um dos ícones LGBT. "O que mais precisa acontecer para vocês verem que nenhum hétero serve para ser ícone LGBT? Na hora de lançar música para ganhar dinheiro em cima, a comunidade gay serve, agora quando a gente cobra um posicionamento, se esconde"; "Parabéns, Anitta, infelizmente minha admiração por você tá indo pro ralo"; "Eu tô devastada, Anitta, como é que tu faz uma coisa dessa?"; foram alguns dos comentários.

Em seus stories, no Instagram, Anitta tentou esclarecer os fatos. Ela explicou que a pessoa que começou a seguir é sua amiga há muitos anos e que não deixaria de falar com ninguém por conta de posição política. A cantora também disse que tanto ela quanto a amiga estão sendo atacadas e ameaçadas. Além disso, ela também deixou claro que escolheu seu candidato a presidência depois de muita pesquisa e que, como cidadã brasileira, tem o direito de manter seu voto em segredo: "Não é porque eu sou uma artista que eu sou obrigada a dizer qual é o meu voto e que devo receber ameaças e xingamentos por eu não falar publicamente sobre isso. Não sou obrigada a fazer campanha política para ninguém".

Anitta também se mostrou chateada com a repercussão que o assunto tomou e pediu mais tolerância e amor aos seus seguidores; além do direito de manter-se a parte de qualquer discussão política. "Eu tô aqui quieta no meu canto exercendo o meu papel, o que eu escolhi pra minha vida, que é de ser cantora. Estou me sentindo muito desrespeitada por eu não poder exercer um direito que é meu".