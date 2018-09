Pitombeira inicia seus ensaios no dia 30 de setembro Paulo Uchôa/LeiaJáImagens/Arquivo

Os foliões que já não aguentam mais esperar pelo ensaio da Pitombeira dos Quatro Cantos já podem reservar o dia 30 de setembro na agenda. É nesta data que o bloco inicia suas atividades em preparação ao Carnaval de 2019. A nova data foi estipulada após o falecimento do ex-presidente do clube, Hermes Cristo Cunho, ter ocorrido na véspera de 7 de setembro, quando tradicionalmente a agremiação inicia seus ensaios em Olinda.

Hermes Cristo Cunho presidiu a Pitombeira dos Quatro Cantos, e também o Homem da Meia-Noite, tendo se dedicado ao Carnaval olindense por várias décadas. Em decorrência de seu falecimento no último dia 6 de setembro, a diretoria da Pitombeira cancelou o início de seus ensaios, que tradicionalmente acontece em 7 de setembro, em respeito à memória de um de seus mais importantes foliões.

Após o período de luto, o bloco vai começar 'os trabalhos' para o Carnaval de 2019 no dia 30 de setembro. Em entrevista exclusiva ao LeiaJá, o atual presidente da agremiação, Júlio da Silva Filho, garantiu a saída da brincadeira nesta data. A concentração começará às 13h, na sede e, às 17h, o bloco sairá em cortejo pelas ladeiras do Sítio Histórico. Após isso, os ensaios acontecem aos domingos, de 15 em 15 dias - podendo sofrer alterações no mês de outubro por conta das eleições.

O presidente também falou sobre a preocupação do clube em ensaiar de acordo com as normas estabelecidas pela Prefeitura de Olinda e Polícia Militar: "A princípio (os ensaios) continua normal. Mas, a gente está sempre em sintonia tanto com a Prefeitura quanto com a PM porque nossa questão é a segurança. Não é só simplesmente botar a agremiação na rua, nada disso. Há tempo nós estamos em sintonia, sempre conversando tanto com o comando da CIATur como com a Prefeitura. É um trabalho conjunto visando que os eventos aconteçam e que a cidade ofereça segurança para quem está brincando".