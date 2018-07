Foto fornecida em 13 de julho de 2018 pelo consulado honorário do Líbano em Barranquilla, Colômbia, em que se vê a cantora colombiana Shakira (E), em visita à cidade natal de sua avó paterna, Tanurine, norte do Líbano Erick Deeb

A cantora colombiana Shakira, que está no Líbano para um show, visitou nesta sexta-feira (13) a cidade natal de sua avó paterna, constatou uma jornalista da AFP.

"Bom dia, Tannurin. Obrigada, estou feliz por estar aqui", disse, em árabe, a cantora de 41 anos, durante visita cercada de fortes medidas de segurança ao povoado, localizado em uma região montanhosa no norte do Líbano.

Acompanhada de funcionários públicos locais, Shakira visitou uma reserva natural de cedros, símbolo nacional do Líbano, e ali plantou árvores.

Para celebrar a visita, uma pequena praça nesta reserva foi nomeada em sua homenagem Shakira Moubarak, seu sobrenome paterno, anunciou o prefeito de Tannurin, Bahaa Harb.

A artista, que está no Líbano acompanhada dos dois filhos, vai inaugurar na noite de sexta-feira o Festival internacional dos Cedros, no norte do país, com um show no qual são esperadas 13.000 pessoas.

Esta é a terceira viagem de Shakira ao Líbano, um país que ela visitou pela primeira vez em 2003, antes de voltar em 2011 para um concerto.