JEFFERSON SIEGEL / POOL / AFP

Depois de reportagem publicada no New York Times, o produtor de filmes,Harvey Weinstei, foi alvo de uma série de alegações de agressão sexual. Recentemente, em entrevista ao Spectator USA, ele disse ao escritor Taki Theodoracopulos que: "Sim, eu ofereci trabalhos a elas em troca de sexo, mas assim fez e ainda faz todo mundo."

O produtor ainda detalha que se considerava mal visto pelas garotas até conseguir sucesso em Hollywood. "Eu nasci pobre, feio, judeu e tive que lutar toda a minha vida para chegar a algum lugar. Você [em referência ao entrevistador] tem muitas garotas, nenhuma garota olhou para mim (...)", argumenta. Weinstein se defende dizendo que "nunca forçou uma única mulher a nada."

De acordo com a BBC, as atrizes Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rose McGowan, Ashley Judd e Salma Hayek são algumas das que já apresentaram alegações que vão desde estupro a assédio sexual por Harvey. Ao total, foram mais de 70 mulheres, a maioria jovens atrizes e mulheres de outras áreas do cinema, acusaram o co-fundador do estúdio Miramax de 66 anos de conduta sexual imprópria.

O mesmo se declara inocente das acusações, negando ter encontros sexuais não consentidos. Em maio, o produtor foi preso, mas dias depois foi liberado sob fiança de 1 milhão de doláres, pelo caso de abuso sexual em outras duas mulheres - sendo uma no ano de 2004 e outra em 2013.