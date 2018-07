Viúva Negra será o segundo filme do estúdio a ser dirigido e protagonizado por mulheres Divulgação

A Marvel oficializou, através do "THR" o filme da Viúva Negra, e anunciou que Cate Shortland (Lore) será a diretora do projeto. A trama vai se passar antes do primeiro filme dos Vingadores. Mais detalhes não foram revelados por enquanto.

A última heroína a protagonizar um filme do hemrro no estúdio foi a Vespa.

A escolha de Shortland veio após o estúdio conversar com cerca de 75 cineastas nos últimos seis meses, priorizando uma diretora para comandar o projeto.

Viúva Negra será o segundo filme do estúdio a ser dirigido e protagonizado por mulheres.

O longa não tem previsão de estreia por enquanto.