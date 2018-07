Por motivos de segurança, o local da encenação só será divulgado no dia da apresentação, por e-mail Reprodução/Facebook

Após campanha nas redes sociais e financiamento coletivo online, organizado por artistas e produtores culturais independentes, a peça 'O Evangelho Segundo Jesus - Rainha do Céu', que traz uma atriz trans no papel de Jesus Cristo, será apresentada em Garanhuns, Agreste pernambucano, no dia 27 de julho.

Tirado da programação do 28° Festival de Inverno de Garanhuns, a pedido do prefeito da cidade, Izaías Régis (PTB), o espetáculo iniciou a venda de ingressos. A entrada é vendida no valor único de R$ 10 apenas pela internet. Por motivos de segurança, o local da encenação só será divulgado no dia da apresentação, por e-mail.

No dia 29 de junho, o prefeito de Garanhuns pronunciou-se contrário à apresentação de 'O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu' durante o FIG 2018. Mesmo com garantias da manutenção da peça no FIG dadas pelo secretário de Cultura, Marcelino Granja, diante da pressão, o evento foi cancelado.

A partir disso, iniciou-se uma mobilização para angariar recursos para custear passagens, hospedagens e alimentação da equipe do espetáculo. Com meta inicial de R$ 6 mil, a 'vaquinha' virtual arrecadou o equivalente a R$ 10 mil.