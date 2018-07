Criada em 1981 pelos guitarristas Jeff Hanneman (falecido em maio de 2013) e Kerry King, a banda Slayer anunciou em janeiro a turnê de despedida. Para celebrar o Dia do Rock, nesta sexta-feira (13), o músico Cláudio Rabeca compartilhou no seu perfil do Facebook um vídeo tocando o clássico "South of Heaven", do quinto álbum do grupo, de 1988, através de uma rabeca.

"Eu sou um metaleiro quarentão que não consigo deixar as minhas origens. A ideologia do rock está dentro de mim até mesmo eu tocando rabeca, forró. Gosto muito do Slayer. É uma banda que eu escuto até hoje. Essa música em particular é uma das que eu mais gosto", disse o cantor e compositor, em entrevista ao LeiaJa.com.

O potiguar, radicado em Recife, recebeu elogios pela forma inusitada de homenagear a banda norte-americana. "Show. Seria massa você fazer umas gravações só com os clássicos do metal na rabeca!, sugeriu um dos internautas.

