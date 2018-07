O Dia da Pizza, comemorado nacionalmente nesta terça-feira (10), é mais uma forma de aumentar o leque gastronômico e se aventurar em novidades que saem da tradicionalidade proporcionada pelo sabor do 'disco de massa' em molho de tomate e nos diversos queijos. A palavra 'cinema' é associada a pipoca, refrigerante e boa companhia, mas incrementar uma pizza nesse cardápio é louvável quando o pedido realizado no esquema de delivery é anunciado pelo porteiro.

Apreciar esse clichê da culinária ultrapassa qualquer localidade. Em casa ou no restaurante, comer a massa quentinha cai bem nas mais diversas circunstâncias. Para sair um pouco da dieta ou até mesmo comer sem preocupação, o LeiaJa.com separou três filmes que acrescentaram a pizza em suas histórias exibidas nas telonas.

Esqueceram de Mim

Aproveitando os momentos de liberdade em casa após ser esquecido pela família McCalister, Kevin (Macaulay Culkin) causou inveja em muita criança na década de 1990. Em uma das cenas, o garoto brinca ao receber uma pizza fresquinha do entregador e o expulsa como se um atirador estivesse na casa. “Uma pizza gigante de queijo só pra mim”, diz o personagem, ao ver a massa deixada na porta.

Comer, Rezar, Amar

Julia Roberts fez muita gente esquecer a dieta em "Comer, Rezar, Amar". Recém-separada e em busca do que realmente lhe traga realizações, Liz se entrega aos prazeres ao descobrir a explosão de sabores da gastronomia italiana. A cena mostra Liz 'se jogando' nas fatias de pizza com uma amiga, em Nápoles, no sul da Itália.

As Tartarugas Ninjas

Sucesso entre a garotada na década de 1980, os heróis fortões Raphael, Michelangelo, Donatello e Leonardo agitavam as ruas de Nova York com muita luta e humor entre os golpes depositados nos personagens da maldade. Quando estavam livres de qualquer tarefa, “As Tartarugas Ninjas” não dispensavam a boa e velha pizza.