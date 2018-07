Ao que tudo indica, a fama de 'azarado' de Mick Jagger vai demorar a passar. Durante transmissão da semifinal, entre Bélgica e França, nesta terça-feira (10), Galvão Bueno não perdeu a oportunidade de bricar com o músico inglês. Ao vivo, o narrador comentou que tanto Jagger quanto o filho do cantor, Lucas, estariam torcendo pela seleção belga.

Após o comentário, Luciana Gimenez saiu em defesa do ex-namorado. No Twitter, a apresentadora rebateu o global: "Ô Galvão o azarado é você... que deu azar para o Brasil. Cafona", escreveu.

Lucas, filho do brasileira com o artista, também respondeu a Galvão. “Galvão Bueno, não estamos torcendo para ninguém, filho. Para de inventar”, escreveu no Instagram Stories.