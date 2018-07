O cantor Latino publicou em sua conta no Instagram, nesta segunda-feira (9), uma música e clipe em apoio ao empresário Flávio Rocha (PRB), que é pré-candidato à Presidência da República."Arrocha, arrocha, arrocha com Flávio Rocha. Agora vai ou Rocha", diz o refrão do jingle. Emoutra parte da canção, ele ressalta as qualidades do candidato: "O Flávio Rocha é a voz do povo. Ele é gente da gente, um cara diferente. Tem a gestão pra ser meu presidente."

A postagem foi compartilhada pelo presidenciável, que agradeceu a homenagem. "Meu irmão @latino, obrigado por mais esse gesto. Vamos à luta, amigo! Vamos mudar esse Brasil!", escreveu o empresário. Confira o clipe:

Uma publicação compartilhada por LATINO (@latino) em 9 de Jul, 2018 às 7:11 PDT

