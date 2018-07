Na última quarta-feira (4), as personagens Ruby e Sapphire decidiram se casar Reprodução/Youtube

A série infantil Steven Universe, do Cartoon Network, exibira o primeiro casamento gay em um desenho animado. Na última quarta-feira (4), as personagens Ruby e Sapphire decidiram se casar. O episódio da cerimônia, intitulado 'A dama honra', vai ao ar nesta quinta-feira (5). No entanto, não há previsão de lançamento no Brasil.

Steven Universe é de criação de Rebecca Sugar, primeira mulher a desenvolver uma série para o Cartoon Netwoork. Declarada bissexual, a artista tem como proposta inserir a temática da diversidade em seu projeto.

