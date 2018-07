Alisson (esquerda) foi comparado a Chris Hemsworth BENJAMIN CREMEL / AFP / Reprodução

A Copa do Mundo está fazendo todo mundo vibrar e nenhum detalhe tem passado em branco pelas redes sociais.

Depois do jogo do Brasil com o México, os internautas gringos ficaram enlouquecidos com uma recém-descoberta: o goleiro brasileiro Alisson Becker é a cara de Chris Hemsworth. Confira.

A transmissão da vitória do Brasil por 2 a 0 contra o México pelas oitavas de final do torneio na Rússia fez com que vários gringos fossem às redes sociais exaltar o porte físico do atleta e pirar com a semelhança entre o jogador brasileiro e o intérprete do herói Thor, da Marvel.

E você, o que acha?