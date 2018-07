Desde os três anos, Maria Helena decide os temas para comemorar seu aniversário Arquivo pessoal

Entre diversas escolhas que se tornam clichês em festas infantis, uma garota de Belém do Pará resolveu comemorar a idade nova com um tema diferente. A pequena Maria Helena, de cinco anos, pediu para os pais elaborarem o seu aniversário através da música "O Vira", de Secos e Molhados, lançado em 1973. O clássico eternizado na voz Ney Matogrosso pegou todos de surpresa, menos Sonia Ferro Robatto e Robatto Félix, genitores da menina.

Em entrevista ao LeiaJa.com, Sonia contou que a filha é quem decide os temas desde os três anos. "Maria Helena adora festa. Ela começou a escolher os temas do aniversário aos três anos, começando por Hulk. No ano passado, aos quatro, ela escolheu o da banda de rock Kiss. Esse ano ela estava em uma fase Ney Matogrosso. Ela queria a festa baseada no Ney, mas queria a música 'O Vira' por causa dos personagens", explica.

Após o pedido para a realização da festa, Sonia contou com a ajuda do cunhado, Neto Robatto, padrinho da filha, que é artista plástico. As confecções dos detalhes decorativos foram feitas com poucos recursos, aproveitando de materiais fáceis de montar. "Pedi um socorro para o padrinho dela. Peguei algumas referências, mandei para ele e já comecei a imprimir os resultados. Foi tudo reciclado. Foi feito em casa e por nós", diz Sonia.

Sonia e Félix - ela produtora cultural e ele músico - buscam ficar atentos ao monitoramento da educação da primogênita. Maria Helena tem um tablet para ver os seus conteúdos, mas sem internet. Eles optaram por baixar vídeos. Foi a partir daí que a menina começou a formar o seu gosto musical.

A filha do casal já tem em mente o tema da festa de seis anos. "Ela quer a música do pai para o próximo aniversário. A canção se chama 'Sereia Elétrica'. A gente sempre faz festinha no colégio. Como ela fez cinco anos, a gente fez em um salão. As crianças, na verdade, sempre gostam de correr. Ano que vem eu devo fazer uma coisa menor, aí eu já vou me preparando para esse tema. Cada ano o nível vai aumentando", contou.

Em junho, o cantor Ney Matogrosso, inspiração da festa de Maria Helena, compartilhou com os fãs do Instagram o registro do aniversário. A criança se fantasiou do gato preto, animal que é citado na letra do grupo formado na década de 1970 por João Ricardo, Ney e Gérson Conrad. "Que pais legais", escreveu um dos internautas. "Melhor tema de festa e o mais original que já vi", comentou outra pessoa na rede social.