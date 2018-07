A arte do pequeno Kareem Waris, de 11 anos, está ganhando a atenção de diversas pessoas no mundo. O morador da cidade de Lagos, na costa sudoeste da Nigéria, impressiona com desenhos hiper-realistas de pessoas que são disponiblizados para apreciação no Instagram.

De acordo com o canal de televisão CGTN Africa, o menino estuda na Academia de Arte Ayowole, e toda a criação dos desenhos é feita em uma varanda. O espaço onde Kareem estuda, segundo a emissora, é precário. Apelidado de Waspa, o nigeriano usa apenas lápis, papel e algumas estruturas para compor os desenhos.

