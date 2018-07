Maite Perroni (dir) brincou ao citar o jogador Neymar no programa de Danilo Gentili Reprodução/Instagram

A vitória do Brasil contra o México, nesta segunda-feira (2), continua dando o que falar através de memes e declarações.

Convidada do programa "The Noite", a ex-integrante do grupo Rebelde, Maite Perroni, falou da derrota dos mexicanos para o apresentador Danilo Gentili e aproveitou para mandar um recado ao jogador Neymar.

"Respeito a dor, mas preciso pedir dicas de atuação para o Neymar. Mas está tudo bem, amo o Brasil e celebro sua vitória", ironizou a eterna Lupita de RBD.

A cantora mexicana disse na atração do SBT, exibida na noite desta segunda-feira (2), que a partida envolvendo o time brasileiro estava fora do contexto esportivo.

"Em vez de futebol começou a parecer teatro, perdemos tempo", completou.