Benício estará de volta ao horário nobre TV Globo

Depois de uma novela que não foi lá aquele sucesso, Geração Brasil, de 2014, Murilo Benício estará de volta ao horário nobre da Globo na novela Troia, segundo a revista Claudia.

Com estreia prevista para 2019, a trama de Troia girará em torno do papel de Murilo, um empresário casado há mais de vinte anos com a esposa, que deve ser vivida por Deborah Bloch, que se apaixona por uma novinha vivida por Alice Wegmann.

A história será escrita por Manuela Dias, que estreia nas novelas já no horário nobre. Ela é a responsável por sucessos como Ligações Perigosas e Justiça.

Cauã Reymond, Regina Casé, Renata Sorrah, Juliano Cazarré e Taís Araújo também estarão na novela, ainda de acordo com a publicação - lembrando que Taís também estrelou Geração Brasil com Murilo.

Longe das novelas, Benício esteve em Nada Será Como Antes, em 2016, e tem trabalhado no teatro e cinema.