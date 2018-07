Luan compartilhou com os fãs do Instagram o registro com o cantor canadense Reprodução/Instagram

O VillaMix reuniu grandes nomes do sertanejo, forró e eletrônico, no último final de semana, em Goiânia, para celebrar a sua 8ª edição. Em dois dias, o público curtiu os shows de Matheus e Kauan, Simone, Jorge e Mateus, Luan Santana, Wesley Safadão e Alok, entre outros.

Além da música brasileira, o festival contou com a presença do pop internacional de Nick Jonas, ex-Jonas Brothers, e Shawn Mendes.

O cantor Luan Santana, que se apresentou neste domingo (1º), aproveitou os bastidores do evento para tietar o canadense Shawn Mendes. Luan compartilhou o registro com os fãs no Instagram

"A música é mix", legendou o brasileiro. Os seguidores da rede social vibraram com o encontro dos cantores. "Dois ícones, cada um no seu estilo e com seu sucesso", comentou um dos internautas.