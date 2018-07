Alessandra Negrini usou sua conta oficial do Instagram neste domingo (1º) para mostrar que está com tudo em cima. No ar em "Orgulho e Paixão" como a vilã Susana, Alessandra recebeu inúmeros elogios ao publicar uma foto nua. A atriz, de 47 anos, conseguiu milhares de curtidas na publicação em que aparece sensual na frente de um espelho.

"Alessandra é como vinho, o tempo passa e cada vez fica melhor", disse um dos internautas. Palavras, como "Maravilhosa", "Gata", "Diva" e "Musa" se entrelaçaram nos mais diversos comentários da rede social.

