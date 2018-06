O filme está previsto para 2019 Reprodução/Facebook

Para matar um pouco da curiosidade do público, a Paris Filmes lançou, nesta quinta (28), o primeiro teaser do filme live action Turma da Mônica - Laços. Esta é a primeira vez que os personagens de quadrinhos criados por Maurício de Souza ganham 'vida' nos cinemas. A previsão de estreia é 2019.

Em Laços, a 'turminha' vive uma aventura em busca do cão Floquinho, enquanto Mônica e Cebolinha disputam a liderança do grupo. O elenco mirim, escalado após uma delicada seleção, conta com as crianças Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão); nenhum deles é ator profissional. O filme está sendo rodado em Minas Gerais e no interior de São Paulo.

O elenco também contará com Monica Iozzi, como a Dona Luísa (mãe da personagem Mônica); Paulo Vilhena, como Seu Cebola (pai do Cebolinha); e Ravel Cabral como o Homem do Saco. A direção é de Daniel Rezende, mesmo diretor de Bingo - O Rei das Manhãs.