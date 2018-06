Música voltou a ficar entre as mais ouvidas após La Casa de Papel Reprodução/Netflix

A histórica canção italiana "Bella, Ciao" virou hino da torcida brasileira na Copa do Mundo da Rússia, com versões e paródias que ganham cada vez mais fama nas redes socais.

A canção é considerada na Itália como o hino dos "partigiani", ou seja, da resistência contra o fascismo, Benito Mussolini e as tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 1960, a música também foi usada como hino popular de manifestações de trabalhadores e estudantes da Itália e, mais recentemente, era cantada no governo do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi como forma de protesto.

Até hoje, em celebrações do calendário italiano, a música é executada em várias cidades do país. Sua origem, porém, ainda não foi muito bem esclarecida. Há quem sustente que ela tenha se baseado em uma canção cantada por camponesas da Emília-Romana no início do século 20. No entanto, essa hipótese já foi desacreditada por especialistas, que alegam que ela é resultado de um conjunto de influências de músicas populares do norte da Itália.

Apesar de antiga e conhecida em vários países, sendo gravada até por Mercedes Sosa, "Bella, Ciao" se popularizou recentemente nas redes socais, quando apareceu na série espanhola "La Casa De Papel".

Agora, a canção já chegou à Rússia e conquistou os torcedores brasileiros, que cunharam paródias para provocar as seleções adversárias.A primeira da torcida brasileira a viralizar nas redes sociais veio como uma provocação aos rivais da Argentina: "O Di María, o Mascherano, o Messi, tchau; Messi, tchau; Messi, tchau, tchau, tchau. E o argentino está chorando, porque esta Copa eu vou ganhar", diz a paródia, reunindo três dos ícones da seleção argentina desta Copa.

Ontem, com a eliminação da Alemanha, os torcedores brasileiros criaram outra versão para o time de Toni Kroos, em revanche pelo placar de 7 a 1 da Copa passada. "A Alemanha assanhadinha tá dando tchau, dando tchau, dando tchau, tchau, tchau, tchau".

Confira a letra original da música:

Uma manhã, eu acordei Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau, tchau, tchau! Uma manhã, eu acordei E encontrei um invasor Oh, partigiano (membro da Resistência), leve-me embora Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau, tchau, tchau! Oh, membro da Resistência, leve-me embora Porque sinto que vou morrer E se eu morrer como partigiano, Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau, tchau, tchau! E se eu morrer como partigiano, Você deve me enterrar E me enterre no alto das montanhas Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau, tchau, tchau! E me enterre no alto das montanhas Sob a sombra de uma bela flor E todas as pessoas que passarem Bela, tchau! Bela, tchau! Bela, tchau, tchau, tchau! E todas as pessoas que passarem Te dirão: Que bela flor! E essa será a flor da Resistência Daquele que morreu pela liberdade E essa será a flor da Resistência Daquele que morreu pela liberdade

Da Ansa