Avicii estava fora dos palcos desde 2016, por problemas de saúde Divulgação

Já se passaram alguns dias desde o anúncio da morte de Tim Bergling, mais conhecido como Avicii, e sua causa continua sendo um mistério a ser investigado. Segundo o TMZ, policiais de Oman informaram que foi feita a autópsia no corpo do DJ na sexta-feira e no sábado, onde se concluiu que a morte não foi causada por qualquer atividade criminosa.

Como contamos no ESTRELANDO, o irmão de Tim, David Bergling, viajou para Oman em busca de respostas para a morte do DJ, mas até o momento nenhum outro detalhe sobre a possível causa foi divulgado. A ex-namorada de Tim, Emily Goldberg, publicou uma série de fotos em seu Instagram da época em que namorou o DJ.