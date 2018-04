A banda está de volta após uma parada de oito anos Reprodução/Facebook

Desde anunciada sua volta aos palcos, no início de 2018, a banda Cordel do Fogo Encantado vem matando a saudade do público aos poucos. Primeiro, lançando o single Liberdade, a filha do vento; depois, o novo disco, Viagem ao Coração do Sol; e, nesta sexta (13), o clipe da música que anunciou o retorno do grupo pernambucano. O vídeo está disponível no YouTube.

O clipe de Liberdade, a filha do vento, foi gravado em 360º, o que possibilita o espectador ter diferentes visões do trabalho. Em um palco, os músicos do Cordel tocam seus instrumentos enquanto bailarinas dançam suspensas no ar. A direção do clipe ficou sob responsabilidade de Marcela Nunes e Felipe Barros.

O Cordel do Fogo Encantado passou oito anos parado deixando uma legião de fãs órfãos. Em 2018, o grupo formado por Lirinha, Clayton Barros, Emerson Calado, Nego Henrique e Rafa Almeida, retomaram os trabalhos e já marcaram uma turnê pelo Brasil para reencontrar seu público. Os primeiros shows estão marcados para Salvador (21/04), Rio de Janeiro (28/04) e Recife (12/05).