Após eliminação, Viegas fez discurso: 'Fora Temer' Reprodução/TV Globo

Na noite deste domingo (8), na ‘casa mais vigiada do país’, Viegas foi eliminado com 57,64% dos votos e aproveitou para discursar ao vivo. O brother, que já tinha criticado o ataque racista cometido pelo jornalista William Wack, nunca negou seu posicionamento político contra o Michel Temer.

Ao pedir a palavra ao apresentador do programa Thiago Lefiert, o cantor disse: "Fora Temer”, relembrou o racismo no Brasil e ressaltou: "A periferia vive”. O ex-BBB surpreso ao saber por um amigo da plateia a respeito da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu venho de um lugar onde as pessoas não sonham mais, onde não acreditam na vida. Eu consegui chegar aqui sem roubar, mostrando que a Cohab Juscelino vive, tem gente de bem. Estamos cansados de ser arrastados todo dia que nem a Cláudia (Cláudia Silva Ferreira, arrastada por um carro da PM no Rio de Janeiro), mortos que nem o João Vitor (o adolescente João Vitor Gomes, de 13 anos, baleado em um colégio em Goiânia), esquecidos como o Amarildo (o pedreiro Amarildo , morto em 2013; dois policiais foram condenados por corrupção de testemunhas) e presos como Rafael Braga (ex-morador de rua preso em São Paulo em um protesto por posse de uma garrafa de desinfetante)", disse o brother.

Por Dayvson Barros