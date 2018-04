. Divulgação

Tudo começou quando no final da década de 1980, o ilustrador inglês Martin Handford criou uma série chamada: “onde está Wally”, que resultou em um grande sucesso mundial. A série fez alegria de crianças e adultos que se vestiam igual ao personagem. Seguindo essa linha, a editora Ciranda Cultura lança as obras 'Onde está o Elvis?' e 'Onde está A banda The Beatles?'. Os livros podem ser adquiridos através do site da editora.

Em cada obra são apresentadas culturas, histórias e cenários marcantes de como eles viviam na época e sobre como cada música gravada se tornaria sucesso mundialmente. As narrativas contam com vários desenhos que estão Elvis, John, Ringo, Paul e George. Cada um deles tem um jogo no qual é oferecido atividades visuais em relação aos artistas.

Elvis Presley, considerado mundialmente como o Rei do Rock e a banda The Beatles, grupo musical mais bem-sucedido e aclamado da história, ganharam “vidas” através de livros onde são abordados vários cenários daquela época. Os amantes da leitura terão o privilégio de encontrar as maiores lendas da música do Século XX.

Serviço

Onde está o Elvis? | Onde está a banda The Beatles?

Editora: Ciranda Cultural

Autores/Ilustrações: Moreno Chiacchiera e Dani Geremia

Preço: R$ 19,90

Faixa etária: a partir de 12 anos

*Por Dayvson Barros