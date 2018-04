(Arquivo) Mulheres da Arábia Saudita desfrutam de incomum sala de cinema em um centro cultural de Riad, em 20 de outubro de 2017 FAYEZ NURELDINE

A Arábia Saudita inaugurará seu primeiro cinema em 30 anos no dia 18 de abril em Riad, informaram nesta quarta-feira (4) as autoridades, após retirarem uma proibição sobre o setor no ano passado como parte de um plano de modernização.

AMC Entertainment recebeu a primeira licença para operar cinemas, e os meios de comunicação sauditas noticiaram que esperam que o gigante americano abra 40 cinemas em 15 cidades da Arábia Saudita nos próximos cinco anos.

"AMC tem previsto abrir o primeiro cinema do reino em Riad em 18 de abril", segundo um comunicado do Centro de Comunicação Internacional, que depende do Ministério da Informação desse país.

A notícia chega depois que o grupo AMC Entertainment assinou um acordo não vinculante em dezembro com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita para construir e operar cinemas em todo o reino.

"A concessão da primeira licença marca a abertura de oportunidades muito importantes para os exibidores", declarou o ministro da Informação, Awwad Alawwad, citado no comunicado.

"O mercado saudita é muito grande, com uma maioria da população (...) ansiosa para ver seus filmes favoritos em casa", disse.

As cadeias internacionais de cinemas têm a Arábia Saudita na mira há anos, com um cobiçado mercado ainda não explorado de 30 milhões de pessoas, a maior parte menores de 25 anos.

AMC deverá enfrentar uma dura competição com outros "pesos-pesados" do setor, como o VOX Cinemas, com sede em Dubai, que é o operador líder no Oriente Médio.

A iniciativa de reabrir cinemas neste país faz parte de um plano de modernização do príncipe herdeiro Mohammad bin Salman, que busca equilibrar os impopulares cortes de subsídios sociais em tempos de preços baixos do petróleo dando mais opções de entretenimento, apesar da oposição dos partidários da linha dura religiosa.