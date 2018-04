Marcelo Camargo/Agencia Brasil

A Páscoa já passou e muitas pessoas foram presenteadas com ovos de chocolates. Mas, quem está com sobras da guloseima em casa pode usar os pedaços para preparar sobremesas, ao invés de correr para o mercado para comprar barras do produto para usar com essa finalidade. Não importa o tipo. Seja ao leite, amargo ou branco, dá para preparar deliciosas receitas com os chocolates.

“As sobras podem ser utilizadas em várias preparações, desde que não seja de chocolates recheados. É possível preparar mousses, brownies ou coberturas de bolos”, explica a coordenadora do curso de Gastronomia da Universidade UNIVERITAS/UNG, Deborah Dugaich Sisti.

Para quem está de dieta e não quer abrir mão do chocolate e comer bem, receitas que equilibram o produto a base de cacau com frutas, são ótimas opções. “Um fondue de chocolate com frutas da estação é um exemplo. Lembrando que também há opção das versões diet, que tem menor aporte calórico”, finaliza.

Confira as receitinhas:

BROWNIE

300g Açúcar refinado

250g Chocolate

4 Ovos

100g Nozes picadas ou castanhas, amendoim

140g Manteiga sem sal

120g Farinha de trigo

MODO DE PREPARO:

Derreter em banho-maria o chocolate, e na sequência agregar a manteiga picada;

Bater os ovos somente até espumar levemente, acrescentar o açúcar aos poucos, assim que incorporar retirar da batedeira;

Misturar ao chocolate derretido;

Juntar a farinha de trigo peneirada aos poucos, misturando delicadamente;

Adicionar as nozes picadas;

Colocar em assadeira untada com manteiga e forrada com papel manteiga;

Levar ao forno pré-aquecido a 160ºC por aproximadamente 25 minutos;

Deixar esfriar para poder cortar;

Não deixar assar totalmente, a massa deverá ficar úmida e com uma crosta crocante por cima.

PETIT GATEAU

50g Farinha de trigo

50g Açúcar refinado

3u Ovos

3u Gemas

100g Chocolate

125g Manteiga sem sal

MODO DE PREPARO:

Misture os ovos inteiros, as gemas o açúcar e a farinha de trigo, deixando uma massa homogênea. Reserve;

Leve o chocolate picado em banho-maria para derreter, depois acrescente a manteiga, já fora do fogo, e por fim, a mistura reservada;

Unte forminhas com manteiga e cacau, coloque a mistura até um dedo da forma, leve para congelar e asse por aproximadamente 8 a 10 minutos.

MOUSSE

140g Chocolate

250g Creme de leite fresco

25g Manteiga sem sal

3 Gemas

25g Açúcar refinado

MODO DE PREPARO:

Bata o creme de leite até o ponto de chantilly. Reserve na geladeira;

Derreta o chocolate, adicione a manteiga;

Misture as gemas com o açúcar, leve ao banho-maria, até amornar, leve à batedeira e bate até ficar bem espumoso. Acrescente o chocolate e por fim o chantilly;

Leve para gelar antes de servir.