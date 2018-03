Músicos, produtores e profissionais da músicas estão em um forte debate sobre o destino da guitarra Reprodução/Facebook

Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, B.B King e Les Paul devem estar se revirando em seus caixões. Isso porque eles e outros deuses da guitarra, já falecidos ou não, estão no centro de uma discussão a respeito da relevância do instrumento que os alçou ao posto de grandes músicos da história mundial. O último, inclusive, deu nome a uma das mais cobiçadas linhas de guitarras da grife Gibson - marca que, desde o início do século 20, figura entre as maiores do ramo, mas que agora, em 2018, encontra-se afundada numa crise que pode resultar em sua falência.

Este é apenas um dos fatores que ligou o alerta acerca do protagonismo das guitarras elétricas na música atual, de modo que guitarristas, comerciantes, e simpatizantes, de todas as partes, observam e acompanham, atentamente, os caminhos pelos quais esta problemática ainda vai percorrer.

A guitarra elétrica já foi objeto cobiçado de inúmeros entusiastas da música, sedentos por riffs estrondosos e solos virtuosos. Imortalizada como símbolo do rock, é deste instrumento a responsabilidade de transformar meros mortais em 'heróis' de calça jeans e camiseta preta. Porém, nesta segunda década dos anos 2000, o instrumento parece estar perdendo força e amarga algumas desilusões. Como a fase ruim da marca Gibson, prestes a abrir falência com uma dívida de US$ 375 milhões; e a baixa das importações no mercado brasileiro (segundo a Associação Nacional da Indústria da Música, houve uma queda de 78% de 2012 a 2017). Outros motivos, apontados por músicos e profissionais da área, seriam a falta de interesse dos mais jovens em aprender a tocar o instrumento, já que se trata de um processo que demanda tempo e dedicação, além de uma mudança na estética da música mundial que abusa dos sintetizadores e outras traquitanas eletrônicas para criar sonoridades.

Seis cordas

"Eu sempre me vi, como artista, com um instrumento nos braços e, partindo disso, eu não consigo ver um fim", afirma de maneira enfática, Neilton, guitarrista da banda Devotos, uma das mais importantes da cena punk nacional. O músico começou a tocar na década de 1980, e foi juntando embaixo do colchão o dinheiro que conseguia vendendo pulseiras e pintando camisas - e com uma forcinha do pai - que comprou seu primeiro instrumento: uma guitarra Sonic, da Giannini. "A pior série que a Giannini já lançou", relembra aos risos. Chegando em casa com seu 'troféu', o adolescente logo tratou de desmontá-lo: "Eu não queria nem aprender a tocar mais, quis aprender a montar e desmontar, só para saber como ela funcionava". Desde então, Neilton "tuna" suas guitarras e as transforma na "ferramenta" ideal para o seu trabalho.

E é exatamente por se tratar de uma ferramenta, que o músico vê com descrença a possibilidade da guitarra 'morrer': "Você vai se deparando com novas tecnologias, isso acontece em qualquer meio. O próprio Jim Morrison, vocalista do The Doors, meio que previu isso em 1969 ou 1970, ele via uma nova geração fazendo música com computador, hoje isso é uma realidade". O músico arrisca dizer que toda essa polêmica pode se tratar apenas de uma estratégia mercadológica: "O mercado está competitivo demais e os músicos têm a possibilidade de escolher outros instrumentos e abrir mão da grife. Pode ser de fato um mote de marketing da própria Gibson". Em tempo, uma das únicas guitarras que Neilton não transformou foi uma modelo Les Paul, da Gibson, comprada após a assinatura do primeiro contrato da Devotos com uma grande gravadora, em 1996."Foi a realização de um sonho".

Outro grande guitarrista brasileiro, Luciano Magno, não se surpreende pela crise da marca estrangeira e relembra que ela já lidou com problemas financeiros como este. Contudo, Magno vai além: "Existe uma crise na música mundial e isso se reflete nos instrumentos que já são consolidados. Essa nova tecnologia, esse processo de composição eletrônico, tudo isso diminui o interesse dos mais jovens". Maestro, cantor, compositor e guitarrista, Luciano faz questão de frisar que o uso das guitarras não se restringe ao rock, jazz e blues: "Existem outros caminhos, a guitarra está inserida em todos os gêneros, se a gente prestar atenção, qualquer formação musical contemporânea e popular, tem a guitarra como instrumento".

Dessa maneira, Magno acha "impossível" a total derrocada das guitarras e menciona o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, para ilustrar isso: "A sanfona teve um momento de muita aceitação até a chegada da bossa nova, quando o violão virou febre. Gonzaga passou por um momento de muito desprezo pelas gravadoras até que, anos depois, ele se reinventou, justamente com estes instrumentos elétricos, guitarra, baixo e bateria amplificada, com a formação de uma banda, nos anos 1980". E conclui: "Por onde eu ando, em qualquer metrópole, encontro um pub tocando jazz, blues e rock. E no Brasil, sobretudo, a guitarra está atrelada a todos os gêneros que compõem o organograma da música popular brasileira. Acho difícil falar em morte da guitarra".

Mil botões

Por outro lado, a turma que anda fazendo música com computadores - como ‘previsto’ pelo astro do rock, Jim Morrison -, não parece muito incomodada com a possibilidade de morte das guitarras. Rodrigo Duplicata mantém com o irmão, Thiago, o duo Eu e a Duplicata. Desde 2012 eles trabalham em um som feito por baixo, bateria, vocais e sintetizadores. "No nosso caso, foi muito por conta do mercado, da economia. Viajar com cinco pessoas, cada um com seu instrumento, ter que arrumar lugar para ensaiar, técnicos, roadies, tempo para compor, estudar, ficar em cima do instrumento, é uma estrutura mais cara", relata.

Mas, as custas para colocar o trabalho na rua não foram único estímulo para que os irmãos limassem as guitarras elétricas de sua música. O apelo estético e a necessidade de acompanhar as novas tendências também tomaram parte na escolha: "De tempos em tempos as sonoridades vão se renovando. Na década de 1980 já houve uma fase mais eletrônica, o Hip Hop também sempre teve essa economia. Mas, tudo coexiste ao mesmo tempo". Resumindo o tema, Rodrigo é sintético: "Fica mais fácil você fazer tudo pelo computador".