Aconteceu na noite do último sábado, dia 24, o Kids’ Choice Awards 2018, da Nickelodeon. Esse ano, a premiação foi comandada por John Cena, astro de filmes de ação e da WWE, que além de tomar vários banhos da meleca verde tradicional slime, ainda se vestiu de tartaruga ninja no tapete laranja do evento!

Dwayne Johnson não pode comparecer ao evento, mas em um vídeo exibido no telão, ele agradece pelos dois prêmios: o de Filme Favorito para Jumanji: Bem-vindo a Selva e Ator Favorito em Filme.

Millie Bobby Brown recebeu o prêmio de Atriz Favorita de TV por seu papel como Eleven em Stranger Things. Ela ainda subiu ao palco com Sadie Sink e Caleb McLaughlin para receberem juntos o prêmio de Série de TV Favorita para Stranger Things.

Zendaya foi escolhida pela audiência como Atriz Favorita, por seus papéis em O Rei do Show e Homem Aranha: De Volta ao Lar, enquanto Shawn Mendes não se livrou do banho de slime mesmo não comparecendo no palco para receber o prêmio de Cantor Favorito. Já Demi Lovato foi escolhida como Cantora Favorita.