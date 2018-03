Como você viu, as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro fizeram um manifesto para que a Grande Rio não fosse rebaixada este ano. Juliana Paes, rainha de bateria da agremiação, até fez um post sobre sobre a possibilidade da escola não cair para a Série A, mas garantiu que permaneceria desfilando mesmo com o rebaixamento. E na última quarta-feira, dia 28, a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) tomou uma decisão e optou por não rebaixar nenhuma agremiação este ano. Legal, né?

Segundo informações do site oficial da organização, o manifesto foi aprovado por 12 das 14 escolas do Grupo Especial. Sendo assim, a Império Serrano, última colocada no Carnaval de 2018, e a Grande Rio, penúltima, não cairão para a Série A. O Carnaval de 2019 passará então a contar com 14 escolas, já que a Unidos do Viradouro subiu para o Grupo Especial este ano.

Entretanto, também ficou determinado que duas escolas serão rebaixadas em 2019, com o acesso de apenas uma - mesmo procedimento a ser adotado em 2020. No Carnaval de 2021, então, serão novamente 12 agremiações nos desfiles.

- Foi um Carnaval extremamente competitivo, no qual as Escolas demonstraram, mais uma vez, toda sua força e capacidade de superação. Tomamos esta decisão pensando no futuro do espetáculo e as Escolas concordaram, ainda, que exceto se houver uma situação de calamidade, não mais acontecerá este tipo de alteração no Regulamento, comentou o presidente da Liesa, Jorge Castanheira.