Anitta abriu as portas de sua casa para a apresentadora Sabrina Satto. A cantora mostrou sua luxuosa mansão, no Rio de Janeiro, para o Programa da Sabrina, que foi ao ar no último sábado (24), mas assegurou ser uma pessoa muito "simples", sem "ostentação".

A casa fica em um luxuoso condomínio da Barra da Tijuca. A residência conta com 607 metros quadrados, uma fachada grande, uma parede de sete metros na sala, com quadros e uma imponente e luminosa letra 'A', um sofá desenhado pelo italiano Alessandro Medini, píscina, sauna, jardim e muito conforto. Só o seu quarto tem 70 metros quadrados e um closet grande o suficiente para acomodar seus 400 pares de sapato. Mas, a cantora garantiu não fazer questão de luxo: "Eu sou muito simples. Não gosto de ficar ostentando, de fazer coisas mirabolantes, eu sou tranquila. Gosto de ficar em casa com os amigos".

Além de mostrar seu lar, Anitta também falou um pouco sobre a vida pessoal. A cantora revelou que gosta de cozinhar e às vezes vai para a cozinha preparar pratos saudáveis. Sobre o marido, Thiago Magalhães, ela foi só elogios: "Ele abre mão muito mais do que eu das coisas dele para ficar comigo. A gente conversa e está se organizando. Mas sempre tem um jeitinho. Quando as pessoas se gostam, vão dar um jeito de acontecer”.