Brigas à vista? Após lançar a música Paraíso e prestes a lançar seu clipe, Lucas Lucco compartilhou uma foto com Pabllo Vittar na última sexta-feira (25), em que ele e a cantora estavam em meio à natureza. Pabllo segurava o cantor ao colocar os braços sobre seus ombros enquanto Lucas a olhava.

Com o clique, muitas pessoas vieram criticar Lucco: "Má influência para as crianças".

No entanto, o artista não deu trela e logo rebateu: "Somando atitudes como essa eu posso ajudar a diminuir o número de crianças que vão crescer e propagar ódio e preconceito como vocês hoje. Se eu conseguir, no mínimo os meus filhos não vão ter essa mentalidade. E isso já me dá orgulho".