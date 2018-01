O ator afirmou que pegou sarna, após usar um figurino nas gravações da novela bíblica 'O Rei e o Lázaro' Reprodução

O ator Cássio Scapin, mais conhecido pelo personagem Nino do 'Castelo Rá Tim Bum', afirmou que pegou sarna, após usar um figurino nas gravações da novela bíblica 'O Rei e o Lázaro', da Record. Cássio acredita que a peça não foi devidamente higienizada.

Em entrevista ao site UOL, ele relatou que percebeu uma irritação e vermelhidão na pele, logo procurou um médico. “Eu comecei com uma coceira, uma irritação, vermelhidão na pele. Fui ao médico e foi aí que ele me falou que eu estava com sarna”, contou. Depois do diagnóstico, Scapin passou por um longo tratamento e redobrou os cuidados com a higiene. O caso aconteceu em agosto de 2017, mas o ator não tinha confirmado o episódio.

