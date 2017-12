Passadas as festas de fim de ano é hora de colocar a molecada para se divertir nas suas férias. A cidade está repleta de opções para os pequenos aproveitarem junto Às suas famílias. Confira estas dicas.

Parques

Os parques são ótimas opções de lazer pois oferecem inúmeras possibilidades de diversão no mesmo lugar. Neles, além da proximidade com o verde das plantas e do gramado, e de estar o ar livre, podendo aproveitar a luz natural do sol, é possível fazer piqueniques, praticar esportes, deitar para ler um livro e, também, se divertir nos brinquedos. Todos com entrada gratuita.

Serviço

Parque da Jaqueira

Bairro da Jaqueira, entre a Rua do Futuro e a Avenida Rui Barbosa

Todos os dias | 5h às 22h

Parque Dona Lindu

Av Boa Viagem, s/n - Boa Viagem

Todos os dias | 6h às 23h59

Sítio da Trindade

Estrada do Arraial, s/n - Casa Amarela

Segunda a sexta | 5h às 22h

Sábados e domingo | 5h às 19h

Parque 13 de Maio

R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista

Todos os dias | 5h às 22h





Passeios

Jardim Botânico do Recife

No Jardim Botânico é possível conhecer um pedaço da Mata Atlântica sem sair da cidade. O espaço oferece jardins temáticos, como o de bromélias e cactos, entre outros, além de flores e frutas nativas.

Serviço

BR-232, KM 7,5, Curado

Terça a domingo | 9h às 15h30

Gratuito

Espaço Ciência

O lugar oferece várias experiências interessantes e, no período de férias, atividades especiais. Na próxima terça (2), será aberta a exposição Minha Casa tem Ciência?, que mostrará de forma lúdica como as crianças podem encontrar a ciência em seus próprios lares. Também haverá 30 oficinas com temáticas diferentes além do passeio de barco e o Planetário.

Serviço

Parque Memorial Arcoverde - Salgadinho (Olinda)

Segunda a sexta | 8h às 12h

Sábado e domingo | 13h30h às 17h

Gratuito

Catamaran

Ver a cidade de dentro dos Rios Capibaribe e Beberibe pode ser uma experiência única. O passeio de Catamaran proporciona uma nova forma de enxergar o Recife passando pelas três ilhas do centro (Santo Antônio, Recife Antigo e Boa Vista) e passando por baixo de cinco pontes. Alguns roteiros também passam por bairros recifenses e oferecem encenações como o Piratas do Caribe e o Catamaran Assombrado. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 150.

Serviço

Catamaran Tours

Forte das Cinco Pontas

(81) 3424-2845

(81) 99973-4077

Shoppings

Para quem prefere uma diversão ‘indoor’, os shoppings são a opção perfeita. Além dos cinemas e praças de alimentação, muitos deles oferecem programações especiais nas férias.

Tacaruna

O shopping Tacaruna apostou na aventura, nestas férias. A Ilha Pirata terá um navio e uma piscina de bolinhas com mais de 200 metros quadrados simulando o mar. Nos finais de semana, dois atores brincarão com as crianças interpretando um pirata e uma sereia. A brincadeira começa no dia 9 de janeiro e terá uma entrada no valor de R$ 18.

Serviço

Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro)

Segunda a sábado | 9h às 22h

Domingos e feriados | 12h às 20h

RioMar

O shopping RioMar promete muita diversão para a criançada com o Viva as férias. Na programação, um Castelo dos Magos com bolas voadoras e voos de vassoura; pista de patinação Roller Dance; a peça Masha e o Urso; minicurso de teatro e o Color Pixel, com jogos para crianças e adultos.

Serviço

Shopping RioMar

Segunda a sábado | 8h às 22h

Domingos e feriados | 11h às 21h

Plaza Casa Forte

No Plaza, a garotada vai encontrar tirolesa, arvorismo, parede de escalada e eurobungy, entre outras atividades, no Jardim Radical dos Dinossauros. Para cada brinquedo será cobrado o valor de R$ 10, com passaportes para três (R$ 25) e quatro brincadeiras (R$ 30). O funcionamento será de segunda a sábado, das 16h às 21h, e aos domingos, das 16h às 20h. A programação começa no dia 8 de janeiro.

Serviço

Plaza Casa Forte

R. Dr. João Santos Filho, 255 - Casa Forte

Segunda a sábado | 9h às 22h

Domingos e feriados | 12h às 20h