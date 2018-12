Pixabay/Creative Commons Em menos de cinco décadas, número de médicos no Brasil aumentou 665,8%

Medicina é uma das áreas mais bem remuneradas do país e apresenta índices consideráveis de empregabilidade. De 2008 até hoje, o piso salarial de médicos vem aumentando consideravelmente. Confira a evolução no gráfico a seguir:

Piso salarial dos médicos, para 20h de trabalho

Dados divulgados pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam) apontam que o piso atual no Brasil é equivalente a R$ 14.134,58. Segundo a entidade, o valor do piso salarial para a duração de 20 horas semanais em 2017 era de R$ 13.847,93 mil e passou para R$ 14.134,58 mil em 2018. Os valores são reajustados anualmente e têm o intuito de orientar as diretrizes salariais da categoria para negociações contratuais.

De acordo com o presidente da Fenam, Jorge Barros, os reajustes realizados nos salários dos profissionais remuneram com dignidade os médicos do país. “O piso da Fenam é calculado a partir lei 3.999/61, nessa data o Congresso legislou por um piso nacional dos médicos e carga de trabalho. Em 1961, o piso estava calculado em três salários meninos. A partir de 1988 com a nova constituição, esse valor passou a ser atualizado. Não dá mais para pensar em ter um médico ganhando R$ 3 mil, tendo condições de trabalho precárias. Hoje nós temos um piso salarial por uma jornada de 20 horas de trabalho que remunera com dignidade o profissional médico”, pontuou.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), o número de médicos no Brasil aumentou 665,8% em menos de cinco décadas. Dados divulgados pelo Censo de Educação Superior de 2017 apontam que 149.655 mil estudantes se matricularam no curso de medicina no ano passado, e 17.130 mil concluíram a graduação no mesmo ano.