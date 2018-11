Oportunidades abrangem varias áreas de atuação Reprodução/Site Heineken

O grupo Heineken, aglomerado de marcas de cervejas, anunciou que está com inscrições abertas para seu programa de estágio 2019. Atualmente, a cervejaria conta com 13 mil funcionários e fábricas espalhadas por 11 estados do Brasil. Nesta edição, o programa procura por estudantes que estejam no antepenúltimo ou penúltimo semestre de diversos cursos.

As oportunidades são para as áreas de assuntos corporativos, finanças, recursos humanos, jurídico, marketing, vendas e distribuição, produção, serviço ao cliente e logística. Para estar apto a uma das vagas ofertadas, o candidato precisa ter inglês avançado e disponibilidade para atuar nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O processo seletivo será composto por quatro etapas, que consiste em testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas individuais e com os gestores das áreas. Os selecionados receberão bolsa auxílio e benefícios como vale-refeição, transporte, assistência médica, seguro de vida e descontos nos produtos Heineken. O estágio terá início em fevereiro de 2019 e poderá ter duração de até dois anos.

“O Grupo HEINEKEN no Brasil tem fortalecido a sua presença no Brasil e, por conta disso, queremos os melhores talentos que vão nos ajudar a construir uma organização cada vez melhor e mais vencedora. Buscamos jovens que queiram fazer a diferença, que gostem de desafios e que sejam protagonistas de suas carreiras, para crescerem no mesmo ritmo do nosso negócio, que é muito dinâmico”, afirma Renato Souza, diretor de Recursos Humanos da empresa.

Os interessados podem realizar inscrição até 20 de dezembro de 2018, pelo site da 99 Jobs. No site também é possível verificar em quais cidades estão localizadas as fábricas da empresa.

*Com informações da assessoria de imprensa