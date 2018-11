Entre as atividades desenvolvidas, aprendizagem de técnicas de culinária Reprodução/Facebook/montecastelo.colegio

O Colégio Montecastelo, na cidade de Vigo, Espanha, decidiu incluir entre as atividades extracurriculares a oportunidade dos estudantes desenvolverem habilidades domésticas. Durante as aulas, os rapazes adolescentes aprendem técnicas de culinária, costura e dicas de como passar e lavar.

A iniciativa visa estimular a igualdade de gênero. De acordo com a publicação realizada na rede social da escola, as atividades são administradas por pais e professores e seguem uma dinâmica descrita previamente. "Sendo um autêntico desafio para os alunos que, de repente, se vêem entre saber como usar um ferro e seus diferentes ajustes, segundo o tipo de roupa, entre fogões com um pescado próximo à sua cintura, ou colocando roupas de molho para realizar uma lavagem à mão, entre outras atividades", diz a publicação.

Em entrevista ao jornal Clarín, o coordenador das atividades, Gabriel Bravo, detalha que acha útil a iniciativa e que, a partir desse conhecimento, os estudantes terão uma maior desenvoltura com as ações e poderão incluir na sua rotina as atividades de sua futura família. “Sabemos que uma casa é uma questão de dois, o que não é uma questão de só a mulher limpar, colocar a máquina de lavar louça e passar a ferro. [Com as aulas] Isso permitirá que eles se tornem conscientes e saibam como se comportar em casa", diz.

Gabriel destaca que a aceitação das atividades ao início foi difícil, mas, com o tempo, foi aceita por parte da comunidade escolar e pelos pais. "Eles tiveram uma certa relutância, mas levaram isso com uma atitude positiva, foi divertido e instrutivo ao mesmo tempo, estamos muito surpresos e os pais estão muito felizes", explica Gabriel.