Oportunidades abrangem varias áreas de atuação Paulo Uchôa/LeiaJá Imagens/Arquivo

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) anunciou várias oportunidades de estágio no município de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Ao todo, são ofertadas vagas em oito áreas de atuação de nível técnico e superior. Para concorrer a uma das ofertas, os estudantes devem apresentar comprovante de escolaridade.

Há disponibilidade para os turnos matutino e vespertino. As vagas ofertadas são para técnico em eletrotécnica, técnico em manutenção automotiva, técnico em administração, ciência da computação, administração, pedagogia, arquitetura e gestão da tecnologia da informação.

Para os cursos de nível superior, é necessário que o estudante esteja matriculado a partir do 3º período. No caso das vagas de nível técnico, basta estar cursando a partir do 1º período da grade curricular.

Os interessados podem se candidatar a uma das vagas pelo site do Instituo ou enviando currículo com foto para: petrolina@ielpe.org.br. O IEL de Petrolina fica localizado na Avenida 31 de Março, s/n – Térreo – Centro de Convenções.

LeiaJá Também

-->TIM abre inscrições para programa de estágio

-->Celpe abre inscrições para Programa de Estágio 2019