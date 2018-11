Aulas serão ministradas em Pernambuco Divulgação/Sesi e Senai

O Programa Educação Básica Articulada com a Educação Profissional (EBEP) está com inscrições disponíveis até 26 de novembro. Podem ser beneficiados estudantes de baixa renda que deverão cursar, de maneira gratuita, uma formação técnica no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), além de estudar o ensino médio no Serviço Social da Indústria (Sesi). As aulas serão simultâneas.

No total, 410 oportunidades são oferecidas em Pernambuco. Os candidatos devem ter nascido a partir do ano de 2013, bem como é necessário comprovar, por meio de histórico escolar ou declaração da escola, que estão cursando o nono ano em 2018. Outro critério é ser dependente de trabalhador da indústria em Pernambuco ou colaborador do Sistema Fiepe. “O Programa EBEP busca promover a formação integral do cidadão, oferecendo preparação qualificada para o trabalho e a cidadania, além de educação tecnológica, compreensão do significado da ciência, das letras e das artes”, destaca o gerente de educação do Sesi-PE, Michael Groarke, conforme informações da assessoria de imprensa.

Os candidatos passarão por provas de português e matemática, com 20 quesitos de múltipla escolha cada. Os exames serão realizados no dia 2 de dezembro, das 14h às 17h; o resultado final está previsto para o dia 10 do mesmo mês, a partir das 14h, nos quadros de avisos das escolas que oferecem as qualificações.

As inscrições devem ser feitas nas secretarias onde os candidatos almejam estudar, nas seguintes localidades: Ibura e Vasco da Gama, no Recife; Cabo de Santo Agostinho e Paulista, na Região Metropolitana; Caruaru, no Agreste; Escada e Goiana, na Zona da Mata; Petrolina e Araripina, no Sertão.

No edital do processo seletivo é possível visualizar os endereços das unidades de ensino. Mais detalhes informativos também podem ser consultados no edital. A previsão de início das aulas é para 31 de janeiro do próximo ano.