Professor Fernandinho usou as redes sociais para criticar a prova TV LeiaJá

O professor de biologia Fernandinho Beltrão denunciou, por meio de sua conta no Instagram, que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) teria plagiado uma questão presente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), finalizado nesse domingo (11). De acordo com o professor atuante no Recife, a quesito 170 do caderno cinza do Exame é idêntico a uma questão do Vestibular 2013-2014 da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O educador, que é responsácel por um dos pré-vestibulares mais famosos do Recife, se mostrou indignado com o possível plágio. “O Inep plagiou o vestibular da UFPR. A questão 170 da prova cinza é uma cópia perfeita do processo seletivo da Federal do Paraná. É uma vergonha”, disparou nesse domingo, em vídeo divulgado denunciando o caso. Confira:

Ainda no vídeo, Fernandinho alega que percebeu a suposta cópia pois a questão do vestibular da UFPR, segundo ele, estaria em uma das suas apostilas. “Foi uma cópia. O Inep paga para fazer uma prova original e faz uma desgraça dessas. Está errado, concurso público não pode ser assim”, reclamou Beltrão.

Ao LeiaJá, a assessoria de imprensa do Inep garantiu que a denúncia foi encaminhada para análise da área técnica do Instituto. O órgão promete dar um retorno sobre o caso "o quanto antes".

Nesse domingo, os candidatos responderam questões de Ciências da Natureza e matemática. Já no primeiro dia de provas, em 4 de novembro, os estudantes enfrentaram questões de Ciências Humanas, Linguagens e redação. De acordo com o Inep, o gabarito oficial do Enem deverá ser divulgado no dia 14 deste mês.