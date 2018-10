. Paulo Uchôa/LeiaJáImagens/Arquivo

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) divulgou, nessa terça-feira (30), a realização de concurso público com 31 vagas. Destinado ao cargo de professor, o certame prevê salários que podem chegar a R$ 9.600,92.

As oportunidades são destinadas às unidades Dois Irmãos, Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG), Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST) e Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ). A UFRPE não detalhou em quais áreas do conhecimento os candidatos poderão atuar, porém, no edital de abertura, há as informações referentes aos critérios de participação.

Especialização, mestrado e doutorado são os níveis de formação exigidos no concurso público. De acordo com a UFRPE, os candidatos passarão por avaliação de títulos e provas escritas, conforme regras do edital de abertura.

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever até 18h do dia 30 de novembro por meio do site do concurso. Doutores pagarão a taxa de participação no valor de R$ 190, enquanto que os demais profissionais pagarão R$ 130.

A UFRPE promete divulgar o resultado final do certame em 1º de março de 2019. Mais informações devem ser obtidas no edital do concurso público.