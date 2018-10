Universidade Federal de Pernambuco Paulo Uchôa/LeiaJá Imagens/Arquivo

A Universidade Federal de Pernambuco divulgou edital para seu Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Centro de Informática (CIn), para o ano de 2019. Ao total, são 117 vagas para mestrado e 104 para doutorado, além de duas vagas destinadas a servidores da Instituição. O Edital com o regulamento completo pode ser visualizado no Boletim Ofcial da UFPE.

Os interessados devem se candidatar até o dia 16 de novembro, por meio de preenchimento de formulário eletrônico na página do programa. Podem participar candidatos formados ou com mestrado em qualquer área do conhecimento.

Além de preencher formulário eletrônico, os candidatos devem entregar documentação comprobatória na secretaria da pós-graduação, de forma presencial ou via Sedex. A secretaria fica localizada no Campus da UFPE, Av. Jorn. Aníbal Fernandes, s/n - Cidade Universitária, Recife – PE.

