Pichação foi realizada no banheiro do CAC Reprodução/Facebook Alisson da Hora

Os atos de violência e propagação de ódio estão se multiplicando até mesmo dentro das instituições de ensino superior. Nesta terça-feira (16), o ex-professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alisson da Hora, divulgou uma foto, em sua conta no Facebook, de uma pichação de uma suástica realizada dentro do Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE.

Segundo o docente, que é formado em letras pela instituição, a pichação, que além do símbolo nazista também contém os dizeres "vocês vão morrer, porra", foi realizada no banheiro do Centro. A foto foi divulgada por ex-alunos do professor. "Já tinha visto outras pichações de cunho agressivo. Inclusive, no final do mês passado, quando fui fazer minha inscrição no concurso público, tinha várias provocações, sobretudo ao pessoal LGBTQ+. Mas dessa natureza, em 14 anos de CAC, foi a primeira vez", conta Alisson.

De acordo com a assessoria de imprensa da UFPE, a pichação foi realizada no banheiro do primeiro andar do CAC e a direção do prédio já solicitou a limpeza imediata dos riscos. Em nota, a instituição ainda afirma que repudia qualquer ato de intolerência e que viole os direitos humanos.